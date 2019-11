Berlino, arrestato siriano: pianificava attentato

In un’intervista alla Cnn Jospeh Votel, il generale alla guida del Comando centrale Usa (Centcom), si è dichiarato non d’accordo con la decisione di Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria, sottolineando che l’Iran è la maggiore minaccia per la pace in Medio Oriente. “Non avrei suggerito al presidente” il ritiro, dice Votel, precisando che “eliminare il califfato non è abbastanza per la sconfitta dell’Isis”.

Fonte: Ansa, Twitter.