Berlino, collisione sfiorata in pista tra due aerei, uno era diretto a Milano: incidente evitato per 20 secondi (foto d’archivio dell’Ansa)

Tragedia evitata allo scalo aeroportuale di Berlino. Il sito specializzato AvHerald ha infatti reso noto che lo scorso 12 ottobre all’aeroporto della capitale tedesca si è evitata una collisione fra un airbus EasyJet in fase di decollo, che era diretto a Milano Linate, ed un aereo dello stesso tipo della Air France in arrivo da Parigi.

I due aerei hanno evitato la collisione per appena 20 secondi.

Berlino, collisione sfiorata in pista tra due aerei

L’Aereo in arrivo da Parigi stava per concludere le operazioni di atterraggio nella pista 7. Sulla stessa pista, l’Airbus della EasyJet era pronto a lanciarsi a tutta velocità per decollare. Per fortuna entrambe le operazioni sono state annullate entro un tempo limite sufficiente a consentire di evitare il rischio di impatto.

Di chi è stata la responsabilità? Le versioni fornite dai protagonisti della vicenda sono diverse

Al momento non si conosce chi sia il responsabile. Le versioni fornite dai protagonisti sono infatti divergenti. Questa la ricostruzione dell’accaduto: l’Airbus A320 di EasyJet diretto a Milano Linate avvia le operazioni di decollo alle ore 14:27. L’autorizzazione arriva dalla torre di controllo dell’aeroporto di Berlino solo alle 14:39 e 52 secondi. L’aereo si posiziona all’inizio della pista 7 destra e il pilota dà potenza ai motori alle 14:40 e 12 secondi. Sei secondi dopo riceve un allarme via radio che gli dice di fermarsi dato che c’è l’Airbus A320 di Air France pronto ad atterrare sulla medesima pista.

All’aereo proveniente da Parigi la torre di controllo chiede di riprendere quota per atterrare poi in un secondo momento. Poi verrà data indicazione, al pilota, di cambiare pista.

La Deutsche Flugsicherung che è responsabile del controllo del traffico aereo per la Germania, accusa l’equipaggio EasyJet di aver impiegato troppo tempo a completare le operazioni di decollo. La compagnia britannica rispedisce al mittente le accuse e spiega: “Confermiamo che il volo ha dovuto interrompere le operazioni di decollo in seguito alle indicazioni fornite dal controllo del traffico aereo” ha dichiarato al Corriere della Sera un portavoce della EasyJet.

“EasyJet ha agito in conformità con le procedure”, ha aggiunto il portavoce, “e non è in nessun modo corretto riportare che vi sia stato un reale rischio per l’incolumità dei passeggeri a bordo. L’aereo ha infatti proseguito verso Milano-Linate in modo del tutto regolare. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità di EasyJet”. Air France al momento non ha invece voluto rilasciare dichiarazioni.