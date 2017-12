BERLINO – E’ salito su un taxi con la mano amputata e sanguinante ed è stato portato di corsa al pronto soccorso. A lanciare l’allarme per le vie di Berlino, in Germania, il tassista che l’ha accompagnato in ospedale. Ora l’uomo, 64 anni e di cui non sono state rese note le generalità, è ricoverato in terapia intensiva e non può rispondere alle domande delle autorità.

L’episodio è avvenuto nel quartiere di Schoeneberg, a Berlino, e la circostanza dell’amputazione e del ritrovamento della mano della vittima rimane misteriosa. Le autorità indagano su quanto accaduto, con il tassista che l’ha soccorso che è rimasto fortemente turbato dall’incontro col cliente ferito, come riporta il sito Messaggero.

La vittima è stata portata in ospedale, dove è ricoverata in condizioni critiche, e le autorità al momento brancolano nel buio.