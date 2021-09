Un transessuale si è dato fuoco nel centro di Berlino ad Alexanderplatz ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito e l’uomo non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ospedale in ambulanza. Secondo la polizia berlinese, “non ci sono indicazioni di un atto estremista”.

Articolo aggiornato alle 15:40

Le prime ricostruzioni

E’ un transessuale il quarantenne che si è cosparso di un liquido infiammabile prima di darsi fuoco di fronte al grande magazzino Galeria Kaufhof in Alexanderplatz a Berlino. Al propagarsi delle fiamme i dipendenti dell’esercizio commerciale sono usciti velocemente e hanno spento il fuoco con un estintore, riferiscono i testimoni.