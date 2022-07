Bernie Ecclestone andrà a processo per frode fiscale, non avrebbe dichiarato beni all’estero per 500 milioni di euro (foto ANSA)

Bernie Ecclestone è accusato di frode per “non aver dichiarato al fisco britannico un patrimonio all’estero del valore di 500 milioni di euro”. Secondo quanto riferisce il Sun, gli asset dell’ex patron della F1 sono stati al centro di un’indagine condotta nei mesi scorsi dagli ispettori della HMRC, l’ente tributario britannico, e ora sarà il Crown Prosecution Service a stabilire le conseguenze legali.

Ecclestone accusato di frode da 500 milioni di euro

Il procuratore capo della Corona, Andrew Penhale, ha dichiarato: “Il CPS ha esaminato un fascicolo di prove della HMRC ed ha autorizzato un’accusa contro Bernard Ecclestone per frode per falsa dichiarazione, in relazione proprio alla mancata dichiarazione alla HMRC di beni detenuti all’estero che si ritiene abbia un valore superiore a 500 milioni di euro”.

Simon York, direttore del servizio di indagine sulle frodi dell’HMRC, ha confermato che è stata autorizzata un’accusa di frode per falsa dichiarazione contro Bernard Ecclestone.

“La HMRC è dalla parte dei contribuenti onesti e intraprenderemo azioni severe ogni qualvolta sospetteremo una frode fiscale. Il messaggio è chiaro: nessuno è fuori dalla nostra portata”.

Ecclestone, 91 anni, il 22 agosto dovrà apparire davanti ai magistrati a Westminster, Londra. Di recente il tycoon ha scatenato delle polemiche quando ha fatto dei commenti su Vladimir Putin, sostenendo che si sarebbe “preso una pallottola” per il presidente russo e ha simpatizzato per la guerra contro l’Ucraina. In un’intervista, il miliardario ha anche ridicolizzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definendolo un “comico”.

L’ex boss della F1 ha un patrimonio di 2,5 miliardi di sterline

Ecclestone è uno degli uomini più ricchi del Regno Unito. La Sunday Times Rich List lo classifica come la 65esima persona più ricca del paese, con un patrimonio netto stimato di 2,5 miliardi di sterline. È stato sposato tre volte e ha quattro figli, il più piccolo è nato nel 2020.