Bikini per bambine con reggiseni imbottiti: nei guai New Look, catena di abbigliamento inglese (Foto Twitter)

Nel Regno Unito è bufera su New Look: la catena di negozi d’abbigliamento e accessori femminili, leader nella nazione, è stata preso di mira dalle madri britanniche perché vende una nuova collezione di bikini con i reggiseni imbottiti per bambine di nove anni.

Vicky Snowdon, di Leicester, ha notato i costumi da bagno nel negozio e su Twitter ha condiviso una foto della collezione. Ha scritto: “È già abbastanza difficile fare acquisti per le mie figlie da @newlook ma ora pure i reggiseni imbottiti dei bikini per bambine di 9 anni?! Veramente?”.

La campagna di Obeject contro i bikini imbottiti per bambine di New Look

Il gruppo Object, che è contro l’oggettivazione sessuale delle donne, ha ripostato le immagini, scrivendo: “@newlook smettila di sessualizzare le bambine. È sbagliato e dannoso. Ci opponiamo”.

In seguito alla condivisione del suo tweet, Vicky ha commentato: “Grazie. Ero davvero arrabbiata e sconcertata”.

Anche altri genitori si sono affrettati a rispondere e uno ha commentato: “Da NL non sono riuscita a trovare per mia figlia dei reggiseni non imbottiti. Il seno naturale non è più all’altezza?”.

Bikini imbottiti per bambine, lo sdegno di alcune madri

Il Sun ha riferito che Susan Davies, 49 anni e madre di quattro figli, ha dichiarato: “Non posso credere che un brand leader come New Look pensi che questi disgustosi bikini siano accettabili. Le bambine di nove anni non dovrebbero essere sessualizzate. Perché le bambine non possono essere bambine? A nove anni non c’è bisogno di un reggiseno imbottito. E’ orribile”.

I bikini sotto accusa sono disponibili in una gamma di colori vivaci per le ragazzine dai 9 ai 15 anni, online i reggiseni imbottiti sono descritti come “coppe a triangolo imbottite”.

La difesa di New Look sui bikini per bambine

Un portavoce di New Look ha dichiarato: “I bikini della gamma New Look 915 sono progettati con coppe imbottite in schiuma per offrire struttura al capo e proteggono il pudore di chi le indossa. Ascoltiamo sempre i nostri clienti e rispettiamo le linee guida sulla vendita al dettaglio per creare prodotti adeguati all’età e che si adattino al meglio alle loro esigenze”.

Online, i capi sono descritti come “un must per le ragazze che vogliono rinnovare i loro costumi da bagno”.