Tragedia in Inghilterra, dove una bimba di due anni è morta soffocata mentre mangiava una salsiccia in un asilo nido di Radlett.

Una bimba di 2 anni, Sadie Salt, è morta soffocata mentre mangiava una salsiccia. La tragedia è avvenuta in un asilo nido di Radlett, in Inghilterra.

La piccola stava pranzando con i suoi compagni di classe quando un pezzo di carne le è andato di traverso. L’asilo ha subito allertato le autorità mediche che si sono precipitate sul posto.

Trasferita d’urgenza al St Mary’s Hospital, ha trascorso due giorni ricoverata nel reparto di terapia intensiva prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. Sadie ha smesso di lottare sabato 14 novembre.

La famiglia chiede giustizia

Ora la famiglia della piccola chiede giustizia, lanciando anche una petizione online affinché vengano eliminati alimenti potenzialmente pericolosi, come salsicce e uva, dalla “forma goffa e dalla pelle dura”, dalle mense scolastiche.

La bimba lascia due fratelli più grandi oltre ai genitori. “Siamo devastati per aver perso la nostra bellissima Sadie – hanno detto i genitori alla stampa locale -. Il team di medici e infermieri che abbiamo incontrato in terapia intensiva è stato più che fantastico, sia per quanto riguarda le cure a nostra figlia che il supporto per noi”.

La mamma e il papà della piccola hanno anche fatto sapere che Sadie ha salvato altre vite dopo aver donato i suoi organi. Un portavoce dell’asilo nido Mini Learners ha commentato quanto accaduto al giornale locale Borehamwood Times: “Siamo assolutamente devastati da questa notizia e le nostre sincere e sentite condoglianze vanno alla famiglia. La sicurezza e il benessere dei bambini affidati alle nostre cure è, ed è sempre stata, la nostra massima priorità e in questo momento stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti anche per fornire supporto ai bambini, alle famiglie e al personale del nostro asilo nido in questo momento incredibilmente difficile”. (fonte GUARDIAN)