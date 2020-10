Livingstone, bimba scambia gel lubrificante della mamma per quello disinfettante e lo porta a scuola (foto Ansa)

Incredibile in Scozia dove una bimba di Livingstone ha scambiato il gel lubrificante della mamma per quello disinfettante e lo ha portato a scuola.

Una mamma è rimasta mortificata dopo aver scoperto che la sua bimba aveva portato LUBE – un gel lubrificante – a scuola per usarlo come disinfettante per le mani.

Louise Hosie, di Livingston, in Scozia, è rimasta sbalordita nel trovare la bottiglia di Ann Summers nella tasca della giacca della sua piccola ragazza.

L’innocente Summer di cinque anni voleva solo seguire le regole del coronavirus, per “non prendere i germi” mentre era a scuola.

E Louise, che ha trovato la situazione esilarante oltre che imbarazzante, ritiene che sua figlia abbia notato il nome del marchio e abbia pensato che fosse suo.

La 36enne ha detto allo Scottish Sun: “Ho preso il lubrificante in un palloncino di Ann Summers.

“Fondamentalmente, compri un pallone per £ 20 e la donna di Ann Summers va dal vivo e fa scoppiare il pallone – con il tuo premio dentro.

“Il mio premio è stato il lubrificante, e ho anche preso del profumo.

“Due giorni fa, stavo lavando la giacca della scuola di Summer e mi sono resa conto che in realtà lo stava portando a scuola.

“Poiché il suo nome è Summer e sulla bottiglia c’era Ann Summers, penso che pensasse che fosse suo.

“Subito, ero mortificata pensando a cosa sarebbe successo se gli insegnanti l’avessero visto. Ma immagino che se lo avessero visto gliel’avrebbero tolto di dosso.

“Anche io ridevo, lo trovavo davvero divertente, ma allo stesso tempo ero mortificata.

“Le ho chiesto perché avesse questo e le ho detto ‘Questo è di mamma’.

“Ha detto solo:” Mi stavo disinfettando le mani in modo da non prendere i germi “.

“Ho chiesto se ha disinfettato le mani dei suoi amici e lei ha detto di sì.” Ann Summers è specializzata in giocattoli se*suali e ha una vasta gamma di lubrificanti ses*uali da usare, con Louise che ha vinto la sua speciale lozione ‘Heat Wave’.

La mamma ha detto: “Summer ha detto che le piaceva perché era calda e liscia – e si scopre che è il lubrificante riscaldante che avevo vinto!” (fonte The Sun).