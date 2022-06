Bimbo muore a 8 anni dopo aver inalato elio da un palloncino alla sua festa di compleanno

Un bimbo morto a soli otto anni dopo aver inalato elio da un palloncino comprato in occasione della sua festa di compleanno. Secondo quanto riportato dal Sun, Luke Ramone Harper di Ringsend, Dublino, a causa del gas ha subito delle lesioni cerebrali mortali. E’ stato trovato con la testa ancora dentro il palloncino a forma di “8”, comprato una settimana prima per la sua festa di compleanno. Il piccolo è stato dichiarato morto al Temple Street Children’s Hospital di Dublino il 2 aprile dello scorso anno.

Il bimbo, il palloncino e l’elio

Nel corso di un’indagine al Dublin District Coroner’s Court, la mamma Hilary McSweeney ha detto che Luke soffriva di autismo e della sindrome da deficit di attenzione. Il pomeriggio della tragedia, quando l’hanno chiamato per cenare, non aveva risposto. La mamma l’ha trovato sdraiato a terra a faccia in giù con un palloncino sulla testa.

McSweeney ha raccontato che dopo la festa di compleanno il palloncino era rimasto sospeso nel soggiorno parzialmente sgonfiato. La donna ha testimoniato di aver preso il corpo inerte del figlio e portato di corsa nel giardino sul retro affinché potesse respirare aria fresca. In attesa dell’arrivo dei servizi di emergenze, i genitori hanno eseguito delle compressioni toraciche. Ricoverato in ospedale Luke aveva subito un arresto cardiaco.

Il racconto della madre

La madre ha ricordato: “Il cervello era gravemente danneggiato. Sapevo che Luke a quel punto era morto e il respiratore artificiale lo teneva in vita. Il coroner Crona Gallagher, ha spiegato che le persone non si rendono conto di quanto possa essere pericoloso l’elio e che solo una piccola quantità di gas causa danni irreversibili. Sulla base delle prove, Gallagher ha emesso un verdetto di morte accidentale. Dopo l’udienza i genitori di Luke hanno lanciato un appello alle famiglie affinché siano consapevoli del potenziale pericolo dei palloncini a elio, in particolare per i bambini più piccoli.