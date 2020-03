LONDRA – Il bimbo, di 19 mesi appena, non la finiva più di piangere e uno sconosciuto, infastidito, lo ha preso a pugni prima di scendere dal bus e dileguarsi. E’ accaduto mercoledì pomeriggio in Gran Bretagna, a bordo di un pullman di linea della città di Luton.

Secondo quanto sinora ricostruito dalla polizia locale, il piccolo era salito sull’autobus insieme alla mamma per percorrere un breve tratto ma all’improvviso ha iniziato a piangere disperatamente senza alcuna possibilità di calmarlo. Dopo alcuni minuti, visibilmente seccato, un altro passeggero si è avvicinato al passeggino e, dopo avergli urlato contro, ha sferrato al bimbo diversi pugni in testa prima di scendere e scappare via.

La polizia, che ha subito acquisito le immagini della videosorveglianza installata a bordo del mezzo, ha diffuso online le foto dell’aggressore: “Questo è un episodio davvero scioccante in cui un bambino è stato aggredito su un autobus in pieno giorno – hanno spiegato gli agenti – Non tolleriamo questo tipo di comportamento nella nostra contea. Stiamo chiedendo a tutti se conoscono l’uomo ripreso dalle telecamere a circuito chiuso e nel caso lo riconoscano di farsi avanti perché crediamo che possa aiutarci nelle nostre indagini”.

Fonte: Metro.co.uk