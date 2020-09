Notte di paura a Birmingham. Diverse persone accoltellate

Numerosi accoltellamenti nella notte a Birmingham. “Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro città”, ha scritto su Twitter la polizia delle West Midlands.

“Siamo subito arrivati, insieme ai colleghi del servizio di ambulanza. Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona. Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi”.

“Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando insieme sulla scena, assicurando ai feriti le cure mediche”. La situazione è stata dichiarata dalla polizia “grave”.

Immagini trasmesse dai notiziari della televisione britannica mostrano ampie aree del centro di Birmingham isolate con del nastro mentre gli agenti di polizia in tuta forense operano sulla scena per i rilievi.

“Il lavoro è ancora in corso per stabilire cosa è successo, e potrebbe volerci del tempo prima che siamo in grado di confermare qualcosa”, ha detto ancora la polizia. “In questa fase iniziale non sarebbe appropriato speculare sulle cause di quanto accaduto”.

Il sindaco di West Midlands Andy Street ha detto che gli incidenti nella zona di Hurst Street “sembrano essere correlati” si legge sulla Bbc. Ma i motivi restano sconosciuti.

La testimone oculare

Una testimone oculare riferisce di una maxi rissa avvenuta nella zona dei locali. Cara, questo il nome della donna che lavora al club Arcadian Center, ha detto alla Bbc di aver visto “più persone fare a pugni”.

Aveva finito il suo turno e stava bevendo con i colleghi quando ha sentito un “forte scoppio e un bel po’ di trambusto. Ho visto più persone che litigavano. Persone provenienti da pub e club sono uscite e hanno iniziato a vedere cosa stava succedendo”.

“C’erano donne, maschi, anziani, giovani, un tale mix di persone, non sembrava reale in quel momento. Lavorando nei club, ho sempre visto un bel po’ di litigi ma mai come stasera”.

“La quantità di cose che ho sentito essere successe stasera nell’arco di tre ore – conclude – con gli accoltellamenti, tamponamenti di auto e molte altre cose è uno shock enorme per me”. (Fonte: Ansa).