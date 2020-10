Boris Jhonson sta perdendo i capelli? È quanto sospettano i telespettatori dall’occhio di falco che seguendone il discorso alla Camera dei Comuni, hanno notato diversi capelli sulla sua giacca.

Boris Jhonson sta perdendo i capelli? si chiede Giampaolo Scacchi. Il Primo Ministro, riferisce Scacchi, ai parlamentari ha detto che “stanno aumentando i decessi” e “le settimane e i mesi prossimi saranno ancora difficili e metteranno alla prova il coraggio del Paese”.

In seguito Johnson è apparso nuovamente in tv, in diretta da Downing Street, per un briefing in cui ha parlato del lockdown dovuto alla pandemia e seguito da milioni di britannici.

Sui social media molti telespettatori hanno commentato il loro shock per la preoccupante notizia. Mentre altri hanno invece parlato dell’apparente perdita dei capelli del PM, un sintomo legato al Covid-19.

Ad aprile 2019 dopo essere risultato positivo al coronavirus, Johnson è stato ricoverato in ospedale e ha trascorso tre notti in terapia intensiva.

Su Twitter, Marc Burrows ha chiesto:”Boris sta perdendo i capelli?”

Michael Ball ha aggiunto:”I capelli di Boris cadono o ha lasciato che il suo cane si sedesse sulla sua giacca?”

Sempre su Twitter un altro utente ha scritto:”La giacca era ricoperta di capelli. È un effetto collaterale di Covid. Molti ne soffrono insieme a problemi di memoria e annebbiamento mentale.

“Considerando questo tipo di problemi che può causare il Covid, persone come Johnson e Trump sono in grado di governare?”.

Scott Crawford ha commentato:”I capelli di Boris lasciano la sua testa più velocemente del Regno Unito dall’Europa”.

Altri utenti si sono chiesti perché nessuno avesse notato i capelli sulla giacca prima del collegamento in diretta.

“Forse ha fatto la lotta con un gatto” ha osservato uno.

Sukky Choongh ha scritto:”Evidentemente Boris non piace al suo staff! Non permetterei mai che il mio capo parlasse in pubblico anche con un solo capello posato sul colletto”.

Sotto la luce impietosa dei riflettori, anche nella foto che pubblichiamo si nota brillare la pelata in mezzo alla zazzera di capelli biondissimi.

Ad agosto, gli esperti del Belgravia Centre di Londra, clinica all’avanguardia nel settore, hanno segnalato un legame tra Covid-19 e caduta dei capelli in seguito a quanto dichiarato dai pazienti guariti.

Gli esperti hanno spiegato di aver iniziato a notare un aumento di casi di telogen effluvium (TE) – un cambiamento del ciclo di crescita dei capelli – che potrebbe essere correlato allo stress fisiologico provocato dal dover combattere il virus.