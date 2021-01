Boris Johnson rischia grosso. Sondaggio: Labour in rimonta, potrebbe allearsi con il partito scozzese

rischia grosso. O meglio, rischierebbe, in caso di elezioni, di perdere un bel po’ di seggi sottratti ai laburisti nell’ultima tornata elettorale. Lo dice un ampio sondaggio, di cui dà conto il Daily Mail. Ne riferisce

Un’area tradizionalmente laburista, in cui un anno fa nelle elezioni ha riportato una storica vittoria. Il Labour torna alla ribalta. Ha messo da parte il leader vecchia sinistra Jeremy Corbin. Ora il partito laborista è guidato da un uomo dell’establishment, Keir Starmer. Figlio della classe operaia che ha studiato a Oxford, avvocato e ex capo della procura generale nazionale (carica non riservata a magistrati di carriera). Intanto il Governo di Boris Johnson fatica a contenere la crisi scatenata dal coronavirus.