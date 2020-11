È morta a 21 anni Braxton Brax Baker, astro nascente dell’hip hop britannico.

Braxton Brax Baker, 21 anni, era diventata famosa nel 2017 con il suo progetto musicale “VERSE (atility)”. Ad annunciare la morte della cantante è stata la madre sui social.

Ma della sua morte ancora non se ne conoscono le cause. Di certo per ora la sua morte resta avvolta nel mistero. Proprio in queste ore, infatti, dal Web sono spariti tutti i brani della ventunenne e anche i suoi profili social al momento non sono raggiungibili.

“Braxton – racconta la madre – era in ritiro spirituale, creando e curando con cura la sua arte. Da allora ha dedicato la sua arte all’umanità e alla guarigione, componendo due album e tre romanzi.

Più di recente era in procinto di formare il suo marchio fondendo il suo amore per la moda e il lavoro della donna rivoluzionaria nera queer”.

Ora non resta che aspettare le prossime ore e i prossimi giorni per saperne di più. (Fonte: Daily Mail)