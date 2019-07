LONDRA – Brenda Venable è scomparsa 37 anni fa a Kempsey, Worcestershire, senza lasciare traccia ma ora in quella che era la casa coniugale, la polizia scavando ha trovato delle ossa, in un posto molto vicino a quello in cui 33 anni fa scomparve l’agente immobiliare Suzy Lamplugh. La famiglia di Brenda spera si risolva finalmente il mistero della donna “scomparsa mentre il marito dormiva”.

La West Mercia Police ha dichiarato che è troppo presto per parlare di possibile collegamento a Lamplugh ma sembra che gli agenti non escludano che le ossa possano essere di Brenda, moglie dell’allevatore scomparsa misteriosamente nel 1982. Brenda e il marito David, che ora ha 86 anni e vive ancora nella zona, gestivano un vivaio e sembra che nelle vicinanze Venable avesse anche un porcile.

All’epoca il marito disse al Worcester Evening News che la mattina si era svegliato e si era accorto della scomparsa della moglie. Per due giorni aveva aspettato con ansia che squillasse il telefono: “Non ha mai fatto nulla di simile e non ho la minima idea di cosa le sia accaduto”. “Da quando se n’è andata non riesco a dormire, prego e spero che sia al sicuro”. La polizia aveva utilizzato un elicottero per scandagliare la campagna, comprese le rive del Severn.

Mark Sheppy, 58 anni, nipote della donna ha detto: “È sempre rimasto un mistero e ora potrebbe finalmente essere risolto. Non è ancora confermato ma se non è lei, chi è?” La polizia questo mese aveva iniziato una ricerca su Brenda Venable a Drakes Broughton, nel Worcestershire, vicino alla scena di un caso analogo: Suzy Lamplugh un’agente immobiliare di 25 anni, scomparsa nel 1986, dichiarata morta, presumibilmente assassinata, nel 1994.

Per quanto riguarda Venables, il marito non ha voluto commentare il ritrovamento delle ossa mentre una parente ha detto: “Dopo la scomparsa il conto in banca è rimasto intatto e non ci sono state segnalazioni”. Un abitante del posto ha commentato: “Quando la moglie è scomparsa, la notizia ha avuto un grande risalto. La polizia ha perquisito le mie dependance e sguinzagliato i cani da fiuto. Si diceva che fosse caduta nel fiume Severn, poco distante dalla loro fattoria”.

Il caso è stato trattato come ricerca di una persona scomparsa e non come omicidio. Venables non è mai stato arrestato, cinque anni fa ha venduto la fattoria a un parente, per 467.000 sterline, e ora vive in un bungalow a circa un miglio di distanza. Alcuni anni fa, sulla lapide dei genitori di Brenda è stato aggiunto il suo nome e 1982, anno in cui potrebbe essere deceduta. Un modo per ricordarla, ha osservato un familiare, anche se il corpo non è mai stato trovato.

Fonte: Daily Mail