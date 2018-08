LONDRA – Scrive un post d’addio su Facebook e poi si toglie la vita.

Brendon Holder aveva 24 anni e militava [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] come attaccante nel Carmarthen Stars, un squadra di calcio del Galles. Sabato mattina si è tolto la vita dopo aver dato l’addio a parenti ed amici con un post su Facebook:

“Mi dispiace per tutti quelli che staranno male. Per favore, non pensate che io sia egoista. Non ero il migliore dei figli e degli amici. Mi dispiace non vedervi mia …. non vedo l’ora di vederti mamma. Chiedo scusa per chi starà male. Ciao ragazzi”.

Pochi minuti dopo, ha pubblicato una foto di sua madre con lui da bambino. Il cadavere del calciatore è stato trovato poco dopo.

Lo Carmarthen Stars ha annullato due partite in programma per questo weekend dopo aver appreso della tragedia. “Siamo devastati. Abbiamo perso un ragazzo magnifico e un giocatore di talento che ha segnato tanti goal per il club e ci ha aiutato per la promozione”.