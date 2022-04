Brexit, è solo la ouverture. Problemi alle dogane (provate a comprare online qualcosa dalla UK), decine di chilometri di coda a Dover. Altro che bianche scogliere, è un tripudio di diesel.

Brexit è solo l’overture: a Dover code chilometriche

Secondo quanto riportato da Independent, nel Kent i problemi con un sistema informatico chiave post-Brexit per i controlli doganali stanno contribuendo al caos del traffico di Pasqua. Migliaia di camion sono parcheggiati in attesa dell’ attraversamento della Manica.

Alcuni ritardi alle traversate del Canale sono causati dalla sospensione delle partenze di P&O Ferries in seguito al licenziamento senza preavviso, il mese scorso, di circa 800 marittimi.

La società concorrente DFDS ha avvertito che non ha più la capacità di accogliere i clienti P&O bloccati.

La Road Haulage Association (RHA) – Associazione del Trasporto Stradale – ha affermato che HMRC (letteralmente “Entrate e Dogane di Sua Maestà) “continua ad avere problemi” con il nuovo sistema Goods Vehicle Movement Service (GVMS) post-Brexit per le dichiarazioni doganali. Dichiarazioni senza le quali i camion non possono spostare merci tra la Gran Bretagna e l’UE.

Codici a barre non scansionabili, sistema in tilt

In assenza del sistema, i conducenti non hanno i codici a barre scansionabili, necessari per il controllo rapido dei camion nei porti, tra cui Dover.

Una soluzione temporanea potrebbe essere posta in atto fino a lunedì, ha affermato la RHA.

Un portavoce dell’HMRC ha dichiarato:”Abbiamo messo in atto dei processi di emergenza per garantire che mentre torniamo al servizio completo, le aziende possano mantenere in movimento merci e spedizioni”.

Un messaggio sul sito HMRC afferma: “Stiamo conducendo solide indagini sui nostri sistemi per affrontare i problemi alla base di questa interruzione. Forniremo un ulteriore aggiornamento entro mezzogiorno, lunedì 11 aprile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi.”

L’operazione Brock – Brexit Operations Across Kent – prevede l’utilizzo di una barriera mobile per creare un sistema di controflusso che consenta ai camion di fare la fila e al resto del traffico di continuare a muoversi in entrambe le direzioni.

Ma dal 1 aprile, quando il maltempo ha creato problemi, si è creata una congestione del traffico, nel Kent ogni giorno ci sono state lunghe code.

Lo scorso fine settimana il porto di Dover in una dichiarazione ha affermato di aver gestito 30.000 passeggeri in partenza, un aumento di tre volte rispetto al totale del corrispondente fine settimana del 2021. P&O Ferries ha annunciato che sta preparando a riprendere le traversate della Manica.