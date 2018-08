LONDRA – Un’hostess della British Airways è stata sospesa per uno striptease online [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in cui mentre è in uniforme, si toglie i collant indossati un’intera giornata, li annusa, chiude gli occhi e dice: “Mi piacerebbe che potessi sentirne il profumo” e precisa di averli portati “senza mutandine”.

Il curioso filmato, secondo quanto riportato da The Sun, ha iniziato a girare tra lo staff ma perché la donna abbia realizzato questo tipo di video, in cui sbottona anche in parte la camicia e poi lancia un bacio alla telecamera, non è chiaro ma potrebbe far parte del mercato “dirtyfetish” on line, peraltro in ascesa, in cui si vende biancheria intima maschile o femminile usata, calze comprese, con i collant che vengono acquistati a circa 11 euro.

Secondo alcune fonti alcuni collant stati venduti in contanti anche a 89 euro e hanno aggiunto che i video pur essendo imbarazzanti potrebbero essere dovuti “agli stipendi molto bassi”. Gli annunci sembrano essere un fenomeno diffuso: in uno si vede una donna che sembra essere a bordo di un aereo, ha postato un selfie delle gambe e vende i collant che indossa a 11 euro.

In un’altro, i collant indossati dal personale di bordo, taglia small, sono venduti nella città di Basingstoke, Hampshire. La maggior parte delle calze sembra essere in buone condizioni ma alcune arrivano a destinazione con delle smagliature.