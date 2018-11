BRUXELLES – Un agente di polizia è stato accoltellato davanti al principale commissariato di Bruxelles, in rue du Charbon.

Il poliziotto ferito non è in gravi condizioni. L’aggressore, che secondo due testimoni avrebbe urlato “allah akbar”, è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco sparati dai colleghi dell’agente ed è ricoverato in ospedale.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo non sarebbe stato conosciuto come un estremista islamico radicalizzato, mentre ci sarebbero precedenti a suo carico per traffico di armi.

Il caso viene trattato come potenzialmente terroristico dato il target dell’attacco.