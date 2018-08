SOFIA – Tragico incidente in Bulgaria. Almeno 15 persone sono rimaste uccise e 27 ferite quando un pullman turistico si è rovesciato lungo un’autostrada vicino alla capitale, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sofia, precipitando in un burrone per oltre 20 metri. Ne ha dato notizia il ministro della Salute bulgaro Kiril Ananiev.

L’incidente è avvenuto a Iskar Gorge. Il bus stava portando i turisti in un resort non lontano quando è precipitato nel dirupo. Sul posto sono arrivate 15 ambulanze da Sofia, tre da Vratsa e tre da Montana, ma per molti turisti non c’era più nulla da fare.

Il primo ministro Boiko Borissov ha proclamato lunedì 27 agosto giornata di lutto nazionale.