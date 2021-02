Bulgaria: signora inglese uccisa a colpi di pala dal toy boy locale. In Bulgaria, una 62enne inglese è stata uccisa a colpi di pala dall’amante toy boy, un rom bulgaro di 26 anni.

Bulgaria: signora inglese uccisa a colpi di pala dal toy boy locale.

Tina Eyre, di Gloucester, dopo la pensione si era trasferita in una fattoria nel villaggio di Veliko Tarnovo. Il corpo – segnala la cronaca del Daily Mail – è stato trovato in una pozza di sangue nel fienile della sua proprietà.

I vicini non la vedevano da diversi giorni e non aveva risposto alle telefonate della direttrice dell’ufficio postale locale.

A quel punto la donna ha avvertito il sindaco locale che ha chiesto ad altri due persone di andare a controllare.

Il rom scavava una buca nel giardino

Quando sono arrivati a casa di Eyre hanno trovato il suo amante, un rom bulgaro di 26 anni che scavava una buca nel giardino.

Gli hanno chiesto cosa stesse facendo e lui ha risposto che la proprietaria gli aveva detto di prendersi cura dei suoi tre cani ma vedendo che i due si erano insospettiti era scappato nei giardini del vicino.

Il corpo di Eyre è stato trovato durante la successiva perquisizione della proprietà. Sembra sia stata uccisa con la stessa vanga con cui l’uomo stava scavando e la polizia ritiene che stesse per seppellirla.

Uno vicino era riuscito a scattare una foto prima di girarla alla polizia locale, che ha condotto una perquisizione casa per casa.

Gli agenti in seguito hanno arrestato il giovane dopo averlo trovato nell’abitazione di un anziano, nonno Georgi, che vive da solo.

Secondo i report locali, il bulgaro ha ammesso l’omicidio e spiegato di aver agito per “gelosia”.

L’uomo, del vicino villaggio di Gorna Oryahovitsai, in passato sembra sia stato visto mentre andava da Eyre ma per circa un anno poi nessuno l’aveva più notato.

La donna si era trasferita dal Regno Unito e da quattro anni viveva da sola nel villaggio. Nella fattoria si prendeva cura di cani e maialini e inoltre insegnava a dipingere alle persone del posto.