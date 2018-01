ROMA – E’ il bungalow in legno sulla spiaggia più costoso della Gran Bretagna: viene venduto al prezzo record di 334.000 euro, è posizionato nell’esclusiva Mudeford Sandbank Beach in Christchurch, Dorset, può ospitare sei persone ma non ha servizi igienici né elettricità.

Un prezzo, scrive il Daily Mail, con cui in altre zone del Paese si potrebbe acquistare una casa unifamiliare con sei camere da letto.

La somma è in gran parte dovuta alla sbalorditiva posizione del bungalow, a pochi metri dal mare e con una vista panoramica spettacolare.

Il bungalow misura 6 mt x 3 mt, può ospitare comodamente sei persone. All’esclusivo posto si può accedere solo con una passeggiata di 20 minuti, con il treno o un traghetto, sulla spiaggia ci sono 350 bungalow in legno, alcuni dei quali appartengono da decenni alla stessa famiglia.

Il bungalow 413 ha un soppalco che al momento ospita tre persone, ma potrebbero dormirci quattro, e un divano che aperto diventa un letto matrimoniale. C’è spazio anche per un tavolo da pranzo e quattro sedie.

L’illuminazione è fornita da pannelli solari sul tetto, il forno domestico a grandezza naturale funziona con bombole a gas, c’è un frigorifero con congelatore a energia solare.

A differenza di molti bungalow di Mudeford, questo ha l’acqua corrente in cucina ma per la doccia e servizi igienici è necessario recarsi al vicino isolato.

Il pavimento è in rovere massiccio resistente, le pareti interne in frassino, i piani di lavoro in legno massello e le finestre hanno doppi vetri. C’è anche una grande terrazza solarium che si affaccia sulla spiaggia.

Oltre al prezzo d’acquisto, i nuovi proprietari dovranno anche pagare tasse annuali al Christchurch Borough Council, circa 567 euro, e un diritto di licenza di 5.000 euro l’anno.