Burger King e il messaggio per salvare il settore: “Ordinate anche da McDonald’s”

“Ordinate da McDonald’s: l’invito di Burger King per salvare il settore del fast food.

“Non avremmo mai pensato di chiedervi di fare questo. Ordinate da Mc Donald’s”. Burger King sezione inglese, via Twitter, con un messaggio provocatorio chiede ai suoi fan di provare a salvare i posti di tutti i lavoratori del settore, nel momento in cui il Paese decreta il lockdown per via della pandemia.

Ordinate online, chiede Burger King, chiedete cibo da asporto: è l’unico modo di mantenere i ristoranti aperti nel momento in cui frequentarli è vietato per legge.

Ma Burger King nella sua nota pubblicata sui social in difesa del settore fast food non nomina solo il McDonald’s:

Non avremmo mai pensato di incoraggiarvi a ordinare da KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon, o altri ristoranti indipendenti, troppo numerosi per essere menzionati qui. In breve, da qualunque delle nostre sorelle delle catene alimentari veloci o non così tanto veloci”.

I ristoranti, prosegue la nota, “impiegando migliaia di lavoratori hanno bisogno del vostro aiuto”.

Naturalmente, si legge poi con tono ironico, “un Whopper è sempre la cosa migliore, ma anche ordinare un Big Mac non è così male”. (Fonte: La Repubblica).