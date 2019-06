ROMA – L’ondata di caldo che ha investito l’Europa ha fatto le prime due vittime anche in Spagna, dove giovedì è morto un 80enne e oggi è deceduto un 17enne. L’anziano, secondo i media internazionali, stava andando dal dentista a Valladolid (nord) quando si è accasciato a terra nel centro della città: per lui non c’e’ stato niente da fare.

Il 17enne è morto alle 1:25 di venerdì a Cordova, in Andalusia (sud). Il giovane stava lavorando in una tenuta di campagna quando è stato colpito da vertigini e si è tuffato nella piscina della tenuta ma è collassato poco dopo.

La Spagna, come altri Paesi dell’Europa continentale, è stretta dalla morsa di un caldo torrido; temperature sopra la media sono state registrate nella notte soprattutto nella regione settentrionale della penisola iberica, in particolare Navarra e Paesi Baschi dove si sono superati i 30 gradi. (Fonte Ansa).