LONDRA – Cambridge Analytica, la società coinvolta nello scandalo della vendita di dati da parte di Facebook, ha cessato tutte le attività.

La compagnia la sera del 2 maggio ha rilasciato una nota in cui annuncia la cessazione immediata di tutte le operazioni e ha dichiarato: “Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate”.

La società ha avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna ed è stata al centro dello scandalo dei dati di Facebook.