Cancro al pancreas, donna morta in tre mesi: pensava fossero sintomi della menopausa

Joanne Eales, di Nuneaton, Warwickshire, attribuiva i dolori ai sintomi della menopausa ma aveva un cancro aggressivo al pancreas che l’ha portata alla morte nel giro di tre mesi. La figlia Chelsea Bennett, 27 anni, ha esortato le persone a riconoscere i sintomi del cancro al pancreas. Eales aveva iniziato a mostrare i segni della malattia a febbraio 2020, poco prima del lockdown Covid-19, ma aveva pensato che a causa dell’età, fosse entrata in menopausa.

La donna morta di cancro al pancreas in pochi mesi

Quando la donna ha visto che la situazione non migliorava, si è recata dal medico di base e in seguito ha prenotato una TAC privata poiché a causa della pandemia, il servizio sanitario nazionale britannico era sotto pressione. Il risultato è stato devastante. A Joanne è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio e purtroppo non c’era più nulla da fare. E’ stata sottoposta a chemioterapia palliativa e detto che aveva dai tre ai sei mesi di vita.

Joanne è morta nell’aprile di quest’anno.

La figlia Chelsea, mamma di due bambini, desidera che le persone conoscano i sintomi così da intervenire immediatamente. Spiega al Mirror quali sintomi aveva la madre: “È iniziato con un lieve mal di stomaco e mal di schiena e poi ha avuto un leggero cambiamento nelle abitudini intestinali”. Chelsea sta sostenendo una nuova campagna di sensibilizzazione nazionale dell’ente di beneficenza Pancreatic Cancer UK.

I sintomi del cancro al pancreas

Ignorare o sottovalutare i sintomi comporta che spesso il cancro al pancreas non viene rilevato fino a quando non si è diffuso ad altre parti del corpo. A circa l’80% delle persone il cancro viene diagnosticato quando è in fase avanzata ed è troppo tardi per intervenire con un trattamento salvavita.

Pancreatic Cancer UK afferma che la diagnosi precoce è essenziale per dare alle persone buone possibilità di sopravvivenza. E raccomanda alle persone che per più di quattro settimane soffrono di uno o più sintomi dei più comuni – mal di schiena, indigestione, mal di pancia e perdita di peso – di contattare il medico di famiglia.

Chiunque abbia l’ittero (ingiallimento degli occhi o della pelle) dovrebbe andare immediatamente al pronto soccorso. L’ittero è il segnale d’allarme più preoccupante del cancro al pancreas. Ma, fatto incredibile, secondo un sondaggio di Pancreatic Cancer UK, molte persone non sono certe di poterlo riconoscere.

Diana Jupp, CEO di Pancreatic Cancer UK, ha dichiarato: “È estremamente preoccupante sentire che così tante persone rimandano una visita dal medico. Con il cancro al pancreas non c’è tempo da perdere. Durante l’anno a migliaia di persone viene detto che è troppo tardi, non è possibile intervenire. È fondamentale avere una diagnosi il prima possibile”.