La sua cagnolina muore. E Seb Morris, 14 anni, si impicca

LONDRA – La sua cagnolina muore. E il padroncino, Seb Morris, 14 anni, una settimana dopo si impicca.

Tilly è arrivata quando Seb aveva quattro anni. In pratica non era mai vissuto senza di lei. “Era la sua migliore amica, trascorreva molto tempo con lei – racconta la madre -. L’abbiamo seppellita nel giardino sul retro, e Seb ha dormito per un’ora su una sedia accanto a lei, con le cuffie ascoltando musica. E ha proseguito con la sua coperta per un paio di notti”.

Appassionato di pugilato, Seb, di Creech St Michael, viene descritto dai suoi genitori come “premuroso e disponibile”

“Verso le 10 di sabato 18 novembre, ho portato le mie due figlie più giovani a una festa – ha spiegato la madre – Appena prima di uscire di casa ho sbirciato con la testa intorno alla porta della stanza di Seb per vedere se stava bene”. Claire ha detto che venerdì 17 novembre, la notte prima della morte di Seb, era uscito con gli amici e sembrava di buon umore quando è tornato

“Era ancora a letto in pigiama, stava giocando sull’iPad, sembrava a posto, non c’era niente fuori dall’ordinario.” ha detto la donna. Poi è tornata a casa verso le 12.30 e ha chiamato il figlio, ma non ha ricevuto risposta, e ha pensato che fosse uscito con gli amici. “Sono andata su per le scale per vedere se voleva pranzare. La porta era socchiusa, quindi l’ho spalancata e l’ho trovato nella camera da letto”.