Capodoglio spiaggiato alle Canarie, nel ventre ambra grigia da 500mila euro

Un’enorme formazione nota come ambra grigia dal valore stimato in oltre 500.000 euro: è quella ritrovata nel ventre del capodoglio morto a metà a maggio su una spiaggia dell’isola La Palma, alle Canarie, secondo quanto riferisce la Bbc.

Capodoglio spiaggiato alle Canarie, l’autopsia

Si tratterebbe di un blocco di oltre 9 chili, che è stata la causa della morte per ostruzione intestinale del cetaceo. E’ nota come ‘ambra grigia’, prodotta della secrezione biliare del cetaceo, e avrebbe un valore di mercato fra i 50.000 e gli 80.000 euro a chilo, impiegata soprattutto per la fabbricazione di profumi. Il capodoglio di 13 metri di lunghezza e di circa 20 tonnellate di peso fu recuperato sulla spiaggia di Nogales, a La Palma, lo scorso 21 maggio, già in stato di putrefazione. Il risultato dell’autopsia effettuata dal cattedratico della Ulpgc, Antonio Fernanzez, citato dai media locali, segnala che l’ambra grigia trovata nell’intestino del cetaceo è prodotta da “un capodoglio su cento e non tutti la espellono naturalmente”. Si stima che solo l’1% di questi grandi cetacei produce la preziosa sedimentazione.