Caricabatterie unico: Parlamento europeo approva. Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici.

Caricabatterie unico: Parlamento europeo approva

Entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell’Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. Dalla primavera 2026, l’obbligo si estenderà ai computer portatili.

“È un piacere essere qui e assistere al termine della procedura legislativa”, lo ha detto la vicepresidente Vestager intervenendo alla plenaria di Strasburgo.

“Il caricabatterie unico semplificherà la vita, ridurrà i costi e gli sprechi. Voglio ringraziare l’intero parlamento, la vostra iniziativa ha aumento lo spettro dell’applicazione della misura. Il periodo di transizione permetterà ai produttori di adattare le catene di valori.

Ora dovremo monitorare l’evoluzione delle tecnologie di ricarica e analizzare la tecnologia wireless”, ha aggiunto. “Spero che questa collaborazione sia un anticipo di quello che verrà”.