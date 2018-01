ROMA – Usa il cellulare in carica mentre fa il bagno e muore fulminata. La tragedia è avvenuta domenica a Saint-Martin-d’Hères, vicino a Grenoble, in Francia. La donna, che tra due settimane avrebbe dato alla luce il suo primo bambino, è morta per arresto cardiaco.

Il marito, preoccupato perché la donna non rispondeva al telefono, è corso a casa e ha trovato la donna morta nella vasca da bagno.

Secondo il giornale francese Le Dauphine Libere, la polizia ha avviato un’indagine per determinare le cause della morte, ma l’ipotesi più accreditata è che sia morta fulminata: il suo telefono cellulare in carica, infatti, era proprio accanto al cadavere