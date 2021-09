La principessa Charlène di Monaco, come riportato dalla Bild, è stata trasportata mercoledì notte in una clinica in Sudafrica, a bordo di un’ambulanza, in seguito a un collasso. Secondo un comunicato, la principessa è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l’ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni. A darne notizia al tabloid è un comunicato della cognata Chantell Wittstock. Charlène vive da mesi in Sudafrica, separata dal marito Alberto e dalle sue due gemelle.

L’operazione subita da Charlène di Monaco

Lo scorso 13 agosto la principessa Charlène di Monaco si era sottoposta ad un’operazione in Sudafrica. Lo ha annunciato il gabinetto del principe di Monaco Alberto II precisando che si tratta di “un intervento di quattro ore in anestesia generale” ma senza fornire dettagli sul genere di operazione né sul luogo dell’intervento. “Sua Altezza il Principe Alberto e i loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella si sono uniti a Lei durante il suo periodo di convalescenza”, avevano scritto in una nota.

Le voci su un possibile divorzio

Di recente, la stampa delle celebrità internazionali (Hola! In Spagna, ma anche Bunte in Germania o Paris-Match in Francia) aveva riacceso le speculazioni su un divorzio o una separazione della coppia principesca. Voci alimentate dalla prolungata assenza della principessa dal Principato di Monaco che da diversi mesi si trova in Sudafrica, suo paese di origine.

Ex nuotatrice, Charlene Lynette Wittstock, classe 1978, è la moglie del Principe di Monaco dal 2011. I dieci anni di matrimonio non hanno potuto essere celebrati il mese scorso nel Principato per l’assenza di Charlene.