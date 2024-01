Chi è Frederik X, nuovo re di Danimarca? Frederik André Henrik Christian è nato il 26 maggio 1968.

È il primo figlio di Margrethe, la regina dimissionaria, e di suo marito, il principe Henrik, morto nel 2018. Ha un fratello minore, il principe Joachim, che è nato nel 1969.

Rispetto alla madre, ha uno stile più informale ma è ugualmente molto popolare in Danimarca. Lo si può vedere qualche volta confondersi tra la folla in bicicletta con le sue guardie del corpo al seguito o mentre dà il cinque agli adolescenti.

Grande appassionato di sport, Frederik ha partecipato a sei maratone, a un triathlon Ironman e a una spedizione di cani da slitta nel nord della Groenlandia. Per diversi anni è stato membro danese del Comitato Olimpico Internazionale. Ama la musica, in particolare quella rock.

Timido e riservato, il principe Frederik aveva difficoltà ad accettare la sua popolarità e la conseguente continua visibilità tanto che nel 1996 in un’intervista al quotidiano Berlingske Tidende il giovane principe ereditario dichiarava che durante l’adolescenza si era chiesto molte volte come e se avesse potuto sfuggire al suo destino.

Crescendo ha acquisito sicurezza e si è preparato al compito che lo aspettava. Si è laureato all’Università di Aarhus con un Master in scienze politiche compresi due semestri presso l’Università di Harvard. Parla correntemente oltre al danese, l’inglese, il francese e il tedesco.

Ha ricevuto un addestramento militare in tutti e tre i rami delle forze armate danesi, tra cui quello di uomo rana in un’unità navale d’élite, raggiungendo i gradi di generale nei primi due casi e ammiraglio nella Danish Navy.

Il futuro re ha imparato l’arte della diplomazia nel corso di incarichi presso l’ambasciata danese a Parigi e presso la missione danese delle Nazioni Unite a New York. Ha un grande interesse per tutte le questioni legate al cambiamento climatico e all’ambiente in generale.

Lars Hovbakke Sørensen, storico ed esperto della casa reale danese, ha sottolineato l’informalità di Frederik e la sua disponibilità a conversare con la gente comune. Per questo, il suo modo di porsi, i suoi vari interessi sportivi e musicali, i giovani danesi lo sentono molto vicino a loro.

È sposato con l’australiana Mary Donaldson, figlia di immigrati scozzesi. La coppia ha quattro figli: il Principe Christian, 18 anni; la Principessa Isabella, 16 anni; e i gemelli Vincent e Josephine, 13 anni.

La storia del loro amore aveva appassionato danesi e australiani. Una regina che arriva dall’isola di Tasmania e che ha saputo conquistare l’intera società e che, come aveva sottolineato l’ambasciatore australiano in Danimarca, Kerin Ann Burns Ayyalaraju, in occasione di un ricevimento per diplomatici stranieri a Copenaghen, ha reso i danesi orgogliosi di lei.

In occasione del cinquantesimo compleanno del principe Frederik, Mary ha parlato del marito con parole spiritose e romantiche in danese fluente. Ha riconosciuto la capacità del marito di superare sempre i limiti per cercare di plasmare il mondo intorno a lui, per adattarlo alla sua persona, senza permettere mai che fosse il mondo attorno a lui con le sue regole e sovrastrutture a definirlo.