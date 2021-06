Christian Jessen, il presentatore tv inglese che offese gli italiani all’inizio della pandemia, è in bancarotta. Il suo nome era diventato popolare anche qui da noi dopo che aveva detto che il lockdown imposto dal Covid in Italia era più che altro “una scusa per continuare a fare una siesta“.

Christian Jessen e le offese agli italiani: “Si sa che cercano ogni motivo per non lavorare”

E ancora. Sempre a marzo, Jessen aveva detto: “Si sa che gli italiani cercano ogni motivo per non lavorare”. Le dichiarazioni avevano scatenato proteste.

Ora Jessen ha dichiarato di essere in bancarotta, al punto da chiedere un aiuto economico. Per farlo sta utilizzando il crowdfunding. Il medico presentatore sarebbe finito in bancarotta a causa di varie altre dichiarazioni inclassificabili. Una di queste lo ha fatto finire in tribunale.

Jessen ha offeso la prima ministra nordirlandese

Jessen ha detto che la ministra nordirlandese uscente, Arlene Foster, avrebbe una relazione extraconiugale. La Foster non l’ha presa bene e lo ha denunciato. Jessen è stato quindi condannato da un giudice a risarcire con 125mila sterline (circa 150mila euro) la ex leader del partito unionista nordirlandese. Il medico ha fatto però sapere di non avere i soldi chiedendo a chi può di essere aiutato “a pagare questo debito”.