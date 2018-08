MILANO – Christian Smeragliuolo e Loren Sartori sono i due ragazzi di Busto Arsizio scomparsi dallo scorso 15 agosto mentre percorrevano il cammino di Santiago. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I due giovani di 20 e 19 anni non hanno più fatto avere notizie ai genitori, i loro telefoni risultano spenti e ora le famiglie hanno lanciato un appello su Facebook per riuscire a ritrovarli”Loren e Christian stanno facendo Il cammino, dal 15 agosto hanno i cellulari spenti, qualcuno li ha visti? Sono in bici”.

Secondo la ricostruzione della mamma di Christian, che ha diffuso un appello sui social, l’ultimo contatto con i due è avvenuto mentre si trovavano vicini a Barcellona. L’ultimo avvistamento è avvenuto alle 2 del 16 agosto presso un McDonald’s della città prima di proseguire in bici il noto cammino.

Christian ha barba e baffi e i capelli castani, è alto 1,75 e pesa 62 kg e guida una mountain bike nera. Loren invece è bionda e ha i capelli corti, è alta 1,60, pesa 52 kg e ha una mountain bike grigia di marca Decathlon. Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare le autorità.