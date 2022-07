Ciclista investe una donna di 79 anni e poi scappa: l’anziana muore per le ferite alla testa

Alcune immagini mostrano il momento in cui un ciclista in corsa butta a terra una donna di 79 anni e poi scappa senza prestare soccorso. Le foto, pubblicate dal Sun, mostrano Elizabeth Jayne Stone mentre cade dopo la collisione, in cui ha riportato una frattura al cranio.

Ciclista investe un’anziana e poi scappa

In un video si vede Stewart McGinn, 29 anni, che sfreccia dietro la curva dopo aver attraversato un marciapiede. Senza guardare dove sta andando, si scontra con la Stone che stava tornando a Monmouth, nel Galles del Sud, dopo aver cenato con un’amica. L’anziana donna cade a terra violentemente riportando la frattura del cranio. Rendendosi conto della tragedia, McGuinn scappa senza prestare soccorso mentre l’amica della vittima, grida di fermarsi. Bromley urla: “Sono da sola, per favore fermati, torna indietro e aiutami”.

La donna è morta tre giorni dopo l’incidente

Dopo l’arrivo dei paramedici, Stone è stata portata all’University Hospital of Wales di Cardiff ma è morta tre giorni dopo per le ferite riportate alla testa. Il 17 giugno, McGuinn si è consegnato alla polizia dopo aver letto un appello su Facebook riguardante la morte di Stone. Ignaro delle telecamere a circuito chiuso, il ciclista ha mentito ai poliziotti e ha detto di essersi fermato e di aver aiutato la donna a rialzarsi.

L’incidente è accaduto nel 2021, la settimana scorsa McGuinn è stato condannato a 12 mesi di prigione, dopo essersi dichiarato colpevole di aver causato danni fisici a causa di guida sfrenata e irresponsabile. McGuinn non potrà guidare per due anni e mezzo.