Claudia Cardinale non vive più nella sua casa di Parigi ma in una casa di riposo. La notizia sull’attrice icona del cinema italiano, 84 anni, non proviene dal suo staff né da fonti ufficiali. A lanciare l’allarme sarebbe stata una sua amica romana. La notizia è stata riportata da Dagospia che scrive che la Cardinale “sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese”.

Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà in una casa di riposo francese

Una conferma se pur indiretta arriva anche dall’ account Instagram dell’attrice, il cui ultimo aggiornamento risale al 26 aprile. Un fotogramma tratto dal film “La ragazza con la valigia” pubblicato pochi giorni dopo la morte di Jaques Perrin, con lei nello scatto. Nella didascalia si legge “Silence”, silenzio. Dopo quella data, la Cardinale ha preso parte a un evento pubblico a Tunisi che si è svolto a maggio. La città in cui è nata le ha reso omaggio intitolandole una strada a La Goulette. “Sono molto onorata”, disse in quell’occasione. Poi più nessuna apparizione pubblica, nessun nuovo post ed una sospetta chiusura nella sua privacy.

Claudia Cardinale trasportata in clinica contro le sue reali intenzioni

L’attrice sarebbe stata trasportata in una clinica nonostante le sue reali intenzioni. “Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese”, prosegue ancora il sito diretto da Roberto D’Agostino che cita quanto detto dall’amica della Cardinale.