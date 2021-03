Colpita e uccisa dallo specchietto di un camion, 14enne stava camminando lungo una strada

Muore a 14 anni, uccisa dopo essere stata colpita dallo specchietto retrovisore di un camion mentre camminava lungo una strada di campagna. La tragedia è avvenuta tre anni fa a Harbury, Warks, nel Regno Unito e ora è stata chiusa l’inchiesta.

L’adolescente era stata colpita da un camion di 7,5 tonnellate in una corsia senza lampioni riportando una “lesione traumatica del midollo spinale” ed è morta due giorni dopo il ricovero in ospedale.

L’incidente mortale lungo una stradina di campagna

Il giorno dell’incidente Holly stava camminando lungo una strada stretta senza marciapiedi intorno alle 17.30. Per legge, gli specchietti esterni devono sporgere meno di 20 cm dalla parte più ampia del veicolo ma un autocarro a pianale Izuzu di proprietà di GRS Recovery, ha superato il limite.

L’assistente medico legale del Warwickshire Tom Leeper ha scritto alla ditta di camion ordinando un’indagine sulle protezioni degli specchietti per evitare in futuro incidenti di questo tipo.

GRS Recovery ha confermato di aver modificato gli specchietti e le protezioni dei veicoli per conformarsi alle normative.