In coma dieci mesi, del Covid non sa nulla: il dramma di un ragazzo inglese (foto Ansa)

In coma, del COVID dilagante non sa nulla: di più, addormentato per 10 mesi ha contratto il virus COVID due volte. Ora che sta per tornare passo passo alla vita, familiari e amici ci vanno piano. Senza entrare troppo nei dettagli gli hanno spiegato perché non c’è nessuno al suo capezzale, perché tutti indossano mascherine…

In coma dieci mesi, del Covid non sa nulla: un 19enne inglese era stato investito

Risvegliarsi dal coma e scoprire che il mondo è alle prese con la pandemia. E’ quanto è capitato a un 19enne inglese, riemerso in questi giorni da un lungo sonno durato 10 mesi.

Un coma che lo ha tenuto completamente all’oscuro del coronavirus, nonostante egli stesso abbia contratto inconsapevolmente il Covid addirittura due volte, durante la degenza ospedaliera.

Joseph Flavill era stato investito da un’automobile lungo le strade di Burton upon Trent, nello Staffordshire, il primo marzo 2020.

Tre settimane dopo veniva imposto il primo lockdown nel Regno Unito. A causa del grave trauma cerebrale subito, il giovane ha poi trascorso i mesi successivi senza coscienza.

“La sua coscienza inizia appena a riaffiorare”

Fino al graduale risveglio cominciato qualche settimana fa. “Non sa nulla della pandemia perché di fatto ha dormito per 10 mesi – ha raccontato al Guardian una sua zia, Sally Flavill Smith -.

La sua consapevolezza comincia ora a riaffiorare, ma non riesco ad immaginare come potrebbe capire cosa è successo nel mondo nell’ultimo anno”.

A causa delle regole anti-Covid, i familiari finora non hanno potuto fargli visita e i contatti si sono limitati alle videochiamate.

“Gli abbiamo spiegato perché non possiamo essere in camera con lui, ma senza entrare nel dettaglio della pandemia”, ha concluso la zia.

Anche perché la priorità adesso è proseguire il recupero psico-fisico di Joseph. Al momento può solo eseguire comandi elementari, come toccarsi le orecchie, muovere le gambe e rispondere sì o no col movimento delle palpebre.