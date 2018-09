COPENAGHEN – In Danimarca i ponti che collegano l’isola di Zeland, dove sorge la capitale Copenaghen, con l’isola centrale di Funen e con la Svezia, sono stati chiusi e sono stati fermati i traghetti verso la Germania e la Svezia, per una “maxi operazione di polizia”, della quale non si conosce ancora la natura. Si registrano lunghe code per l’accesso ai ponti. L’aeroporto di Copenaghen invece risulta aperto.