COPENAGHEN – Esplosione alla sede dell’Agenzia delle entrate danese a Copenhagen. Il violento scoppio ha distrutto la porta d’ingresso centrale e ha mandato in frantumi i vetri delle finestre della facciata.

L’esplosione è avvenuta la sera di martedì 6 agosto, introno alle 22, mentre all’interno dell’edificio erano presenti due persone, ma nessuno è rimasto ferito.

Il ministro per le politiche fiscali, Morten Bodskov, ha definito la vicenda “completamente inaccettabile”, visitando questa mattina il luogo dell’incidente. “Non si tratta di un semplice scherzo”, ha detto alla tv Dr, “è stata un’esplosione molto, molto violenza, c’è qualcuno dietro”.

In un comunicato stampa l’ispettore capo della polizia Jørgen Bergen Skov ha definito la bomba “un attacco”: “Al momento è troppo presto per parlare delle cause dell’esplosione, ma stiamo prendendo l’accaduto seriamente e stiamo indagando. Un attacco simile è qualcosa che non possiamo accettare”.

Un testimone che vive nella zona ha detto che la deflagrazione ha avuto effetti “simile ad un piccolo terremoto”, facendo tremare il suo appartamento. (Fonti: Agi, The Local)