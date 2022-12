Un volo di linea della Scandinavian Airlines ha rifiutato l’imbarco su un loro aereo ad una coppia non vedente e al loro bambino di un anno, dopo che la coppia si è rifiutata di pagare un altro biglietto aereo per avere una scorta. Si tratta di una famiglia islandese che stava tornando a casa dopo una vacanza in Grecia. Lo scorso 2 dicembre, la coppia sarebbe dovuta salire su un volo per tornare a casa in Islanda. La compagnia, al momento dell’imbarco ha rifiutato di farli salire.

Coppia non vedente rifiutata a bordo di un aereo

Eythor Kamban Thrastarson ed Emilia Pykarinou stavano viaggiando con la loro bimba di un anno. Ad opporsi al loro imbarco è stato il personale della Scandinavian con questa motivazione: non potevano salire perché non avevano pagato una guida che avrebbe aiutato le due persone non vedenti a muoversi e spostarsi sull’aereo e a sbrigare le pratiche di imbarco e sbarco.

Solo al terzo tentativo sono riusciti ad imbarcarsi

La coppia è riuscita ad imbarcarsi solo al terzo tentativo, ossia una settimana dopo. Ad aiutarli è stato un connazionale che si è offerto di far loro da guida, facendo da garante per la compagnia aerea. Ora la coppia intende intraprendere un’azione legale contro la compagnia. Nell’attesa di tornare a casa sono stati intanto sostenuti dall’Associazione islandese dei non vedenti e dal console islandese in Grecia.

Anche perché, a quanto pare, la Scandinavian Airlines permette ai bambini di cinque anni di viaggiare senza scorta. Cosa che invece non è permessa a due adulti non vedenti insieme ad una bimba di un anno.