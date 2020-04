Coronavirus, italiano resta a Londra per evitare il contagio ma lì si ammala e muore (Foto archivio Ansa)

AIROLA (BENEVENTO) – Si trovava nel Regno Unito, a Londra, per lavoro. Lo scorso dicembre era partito dal suo paese, Airola (Benevento) e sarebbe dovuto tornare il 6 marzo scorso, ma, l’espansione del coronavirus in Italia lo aveva spaventato. Così Luigi Ruggiero, 59 anni, aveva deciso di restare ancora nella capitale britannica. Ma lì si è ammalato ed è morto proprio di Covid-19 in un ospedale londinese.

La notizia è arrivata al sindaco del piccolo comune sannita, Michele Napoletano, che ha dato l’annuncio via social, esprimendo il cordoglio della comunità per la famiglia dell’uomo.

Il parroco ai Airola, don Liberato Maglione, ha fatto risuonare le campane della chiesa in segno di lutto per la prima vittima di coronavirus ad Airola. (Fonte: Ansa)