Coronavirus anziana non mangia per giorni: non usciva di casa per paura (Foto archivio ANSA)

ROMA – Una donna anziana di 94 anni per 5 giorni non ha mangiato nulla e aveva paura di uscire di casa per via del coronavirus.

Una triste storia di solitudine che arriva da Glasgow, in Scozia, dove un’associazione di volontari ha scoperto il disagio che l’anziana stava vivendo e l’ha salvata.

L’anziana ha spiegato ai volontari dell’Esercito della Salvezza che non usciva perché aveva paura di contrarre il coronavirus.

La donna però non aveva nessuno che potesse comprare qualcosa per lei o aiutarla.

Secondo quanto ricostruito, l’anziana vive nel quartiere di Govan, all’ultimo piano di un palazzo.

La donna aveva finito le provviste in casa, ma per paura di rimanere contagiata dal coronavirus era rimasta cinque giorni senza mangiare.

Poi i volontari dell’Esercito della Salvezza hanno bussato alla sua porta per consegnare un pacco alimentare, ma le hanno fornito anche sostegno psicologico.

“Non aveva nessuno che potesse comprare qualcosa per lei ed era troppo spaventata per uscire”, ha raccontato al Guardian uno dei volontari.

E prosegue: “All’inizio è stato molto spaventoso per un sacco di gente anziana, che non voleva uscire perché pensava di essere immediatamente contagiata e di dover andare in ospedale”.

La notizia dell’anziana ha fatto emergere una situazione di disagio per la pandemia a cui il Regno Unito sta prestando poca attenzione.

Durante il lockdown la situazione di disagio economico è aumentata, tanto che secondo l’Esercito della Salvezza c’è stato un aumento medio del 63% delle famiglie che hanno bisogno di pacchi alimentari. (Fonte: The Guardian)