MADRID – Attacco hacker agli ospedali spagnoli in piena emergenza coronavirus. Ne dà notizia El Pais riportando l’allarme lanciato dalla polizia nazionale per “un invio massiccio di e-mail al personale sanitario”.

Le email contengono “un virus molto pericoloso e dannoso” che potrebbe “far saltare tutto il sistema informatico degli ospedali”.

Proprio in queste ore la Spagna è impegnata in uno sforzo colossale contro l’epidemia da nuovo coronavirus e oggi – quando sono già oltre 33 mila i contagiati e 2.182 i morti – ha registrato la sua peggiore giornata dall’inizio della crisi: 462 vittime in 24 ore.

Il vicedirettore operativo della polizia, Josè Angel Gonzalez, ha aggiunto che nelle ultime ore c’è stato anche un aumento di bufale su Internet, “per provocare paura e panico nella popolazione”.

A titolo di esempio, ha citato un audio che preannuncia lo stato di emergenza ed invita a fare acquisti massicci e un video con una rivolta in una prigione, da una regione italiana.

Fonti: Agi, El Pais