ROMA – Frontiere chiuse tra Italia e Austria per il coronavirus. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz che ha bloccato tutti gli ingressi dal nostro Paese. Chiusura che non è stata concordata con l’Italia, come invece sostenuto dallo stesso Kurz, ma semplicemente notificata all’ambasciatore italiano a Vienna, a decisione già presa.

“Gli austriaci, che si trovano in Italia – ha detto Kurz – vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento”.

Il ministro degli interni Karl Nehammer ha quindi rivolto un appello a chi si trova per viaggio in Italia di tornare in Austria. “I controlli di frontiera saranno intensificati. Mentre il transito per il paese sarà consentito solo senza soste in Austria”, ha aggiunto Nehammer.

Al confine saranno controllati e fotografati i passaporti per poter risalire a chi è entrato dall’Italia.

Per effettuare i controlli sanitari l’Austria ha attivato le strutture anti-migranti, realizzate al valico nel 2016 e finora mai utilizzate. In prossimità del confine il traffico viene ridotto a una corsia e poliziotti austriaci fermano a campione dei veicoli in un’apposita area coperta. Due sanitari interpellano i viaggiatori sul luogo di partenza e di arrivo ed effettuano poi il controllo della temperatura corporea. Gli automobilisti possono poi riprendere il loro viaggio. Finora tutti i controlli hanno dato esito negativo.

Fonte: Ansa