BOLZANO – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato “controlli sanitari mirati” al confine con l’Italia. Inoltre, saranno interrotti i voli diretti dall’Austria verso gli aeroporti di Milano e Bologna. “La situazione è peggiorata in Iran, in Corea del Sud e in alcune regioni dell’Italia”, ha detto Kurz in una conferenza stampa.

I controlli sanitari – ha sottolineato il cancelliere austriaco – saranno “mirati e non capillari. Questo – ha aggiunto – porterà a una sensibilizzazione e a un calo del traffico transfrontaliero, evitando ancora di più viaggi non indispensabili”.

I controlli medici per le persone che entrano in Austria saranno effettuati su ordine dell’autorità sanitaria. Saranno stabiliti eventuali contatti con malati covid-19 e sarà rilevata la temperatura corporea. “Se necessario, tali misure saranno attuate dalla polizia con mezzi coercitivi” in base al regolamento del ministero, scrive l’agenzia Apa.

Il ministro degli interni Karl Nehammer (Oevp) ha sottolineato la stretta collaborazione tra le autorità sanitarie e la polizia, “che ha il compito di sostenere le autorità nelle misure contro la diffusione del virus”. “È richiesta la responsabilità di ogni cittadino, ognuno può contribuire che il virus non si diffonda”, ha ribadito Nehammer. (Fonte: Ansa)