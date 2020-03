BOLZANO – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato “controlli sanitari mirati” al confine con l’Italia. Inoltre, saranno interrotti i voli diretti dall’Austria verso gli aeroporti di Milano e Bologna. “La situazione è peggiorata in Iran, in Corea del Sud e in alcune regioni dell’Italia”, ha detto Kurz in una conferenza stampa.

I controlli sanitari – ha sottolineato il cancelliere austriaco – saranno “mirati e non capillari. Questo – ha aggiunto – porterà a una sensibilizzazione e a un calo del traffico transfrontaliero, evitando ancora di più viaggi non indispensabili”. (Fonte: Ansa)