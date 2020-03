BRUXELLES – Il coronavirus arriva anche in Commissione europea. Lo fa sapere la Commissione stessa con una mail inviata a tutti i dipendenti questa mattina che annuncia i primi quattro casi risultati positivi al Covid-19 tra lo staff, più un collaboratore esterno. Nel messaggio si fa riferimento anche ad altri tre casi in attesa del test.

Fondo Ue da 25 miliardi a sostegno dei Paesi colpiti da coronavirus

La Commissione Ue proporrà di creare un fondo da 25 miliardi “a sostegno del sistema sanitario, delle Pmi, del mercato del lavoro e delle parti più vulnerabili dell’economia”,colpite dal coronavirus. L’annuncio è del capo Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, dopo il vertice straordinario a 27 in videoconferenza.

“Proporrò a Parlamento e Consiglio di liberare 7,5 mld di euro” dai fondi Ue, che faranno da leva per ottenere massima capacità del nuovo fondo. Useremo ogni mezzo per assicurare che l’economia europea sosterrà questa tempesta”.

Prima dell’Eurogruppo, von der Leyen presenterà anche nuove linee guida su flessibilità e aiuti di Stato. Sui conti pubblici, le capitali “potranno fare pieno uso dei margini previsti dal Patto di Stabilità” per gli eventi eccezionali. Significa che i governi potranno spingersi fino a una soglia di deficit prossima al 3% per sostenere l’economia. Per l’Italia equivale al via libera automatico al piano anti Covid-19 da una decina di miliardi.

L’obiettivo è di evitare evitare che il coronavirus si tramuti in uno choc per l’economia come quello del 2008, se non peggiore. Evenienza evocata anche dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che collegandosi in conference call con i leader europei, ha assicurato che l’Eurotower adotterà diverse misure contro gli effetti dell’emergenza e ha chiesto di agire urgentemente per evitare “uno scenario come quello della crisi finanziaria del 2008”.

Fonte: Ansa