Coronavirus Francia, occupate l’80% delle terapie intensive. Il ministro della Salute: “Situazione destinata a peggiorare”

In Francia l’80% dei posti in terapia intensiva sono occupati. a situazione in Francia è “tesa e preoccupante”, questa sera “sono stati superati i 4.000 letti di rianimazione occupati da malati Covid” su un totale di circa 6.000 in tutta la Francia, l’80%. Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Véran, nel consueto punto stampa del giovedì, sottolineando che la situazione “è destinata a peggiorare nelle prossime settimane”.

Preoccupa “in particolare l’Ile-de-France”, la regione di Parigi, e soprattutto per quanto riguarda gli ingressi in rianimazione, ha aggiunto il ministro.

La situazione in Francia è “tesa e le varianti, che oggi rappresentano il 67% dei casi in Francia, sarebbero responsabili anche di “casi più gravi”, oltre che del maggior numero di contagi, ha detto Véran dando una spiegazione all’aumento delle terapie intensive.

“Non sappiamo dove si situa il picco di questa ondata”, ha affermato il ministro, ma “se la situazione dovesse diventare “ingestibile”, il governo sarebbe “costretto ad adottare misure più rigide per salvare delle vite”.

Coronavirus Francia, il ministro della Salute: “Non c’è motivo di sospendere AstraZeneca”

“Ho investito della questione l’Agenzia nazionale per la sicurezza del farmaco. Secondo loro, non c’è motivo di sospendere la vaccinazione con AstraZeneca”: lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Véran, rispondendo a una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa del giovedì.