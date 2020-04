Coronavirus, in Gb picco di decessi: 854 in un giorno. Crescono contagi in Svezia (foto ANSA)

LONDRA – Torna a impennarsi il numero di morti e di contagi da coronavirus nel Regno Unito, dopo il rallentamento del livello d’incremento degli ultimi giorni, secondo il dato aggregato diffuso oggi, 7 aprile, dal servizio sanitario nazionale nelle 4 nazioni del Paese: i decessi in particolare toccano un record di 854 in più in 24 ore, stando al calcolo fatto dal Guardian online, fino a ben oltre 6.000 totali.

In totale, i morti per coronavirus nel Regno Unito, si sono concentrati per il 93% in ospedale. Con quote per fasce d’età così distribuite: per il 36% persone dagli 85 anni in su; per il 33% fra i 75 e gli 84 anni; per il 19% fra i 65 e i 74; per l’11% fra i 45 e i 64; e solo per l’1% fra gli under 44.

Coronavirus, in Svezia oltre 100 morti in un giorno

La Svezia registra oltre 100 morti in un giorno legate al coronavirus. Lo comunicano le autorità sanitarie. Finora la Svezia ha mantenuto una strategia del “tutto aperto”, ma a fronte di un aumento dei contagi e soprattutto dei morti, potrebbe presto allinearsi agli altri Paesi imponendo blocchi.

Precisamente si tratta di 114 decessi, una parte dei quali scaturiti dalle cifre aggiornate su dati relativi ai giorni scorsi. In tutto la Svezia – che conta 10,3 milioni di abitanti – registra 7.693 casi positivi al covid-19 e 591 decessi. (fonte ANSA)